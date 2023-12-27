Экология 27 декабря 2023, 07:28 Аномальные холода придут в 11 российских регионов Вильфанд: последние дни 2023 года будут аномально холодными в 11 регионах России Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Жителей 11 российских регионов ждет аномально холодная погода в последние дни 2023 года. Речь идет о субъектах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, в том числе Архангельской, Мурманской, Вологодской областях, Якутии, Хабаровском крае. Морозы в некоторых регионах будут достигать –51 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Архангельской области с 29 по 31 декабря столбик термометра будет опускаться до –25 градусов, что на 7–11 градусов ниже нормы, написала «Газета.ru». В Мурманской области будет до –24 градусов — ниже нормы на 7–10 градусов. В Коми и Вологодскую область сильные холода — до –25 — придут в последние два дня декабря. В Якутии с 27 по 31 декабря прогнозируют до –51 градуса, на Чукотке — до –48, на Сахалине — до –27, в Амурской области — до –41. Аномально низкая температура воздуха будет наблюдаться в Магаданской области и Хабаровском крае (до –47 и –44 градусов соответственно) и на Камчатке (до –36). Первый день 2024 года в этих регионах также будет морозным.

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Роман Вильфанд назвал эту погоду «необычно холодной и опасной» и предположил, что жители этих регионов встретят Новый год дома.

А в Москве прогнозируется новогоднее потепление до плюсовых температур.