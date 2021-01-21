Аномальную оттепель предрекли россиянам
«С 23 января по 27 января установится очень теплая погода, средняя суточная температура на территории округа ожидается на 8-12 градусов выше климатической нормы. Преобладающая температура ночью -3…+4 градуса, днем от нуля до +5 градусов, пройдут осадки», — сказано в сообщении на сайте.
При этом синоптики предупредили, что из-за оттепели снег будет интенсивно таять. На крышах зданий могут появляться сосульки, а на дорогах будет гололедица.
Сегодня, 21 января, в столичном регионе ожидается снег. Днем столбики термометров покажут от -6 до -8 градусов в городе, а по области будет от -4 до -9 градусов. На следующий день температура воздуха составит уже от нуля до +2 градусов в Москве, а в Подмосковье обещают от -3 до +2 градусов.
«23 января дальнейшее повышение температуры: ночью в Москве -1…+1 градус, по области -3…+2 градуса, днем в Москве +1…+3 градуса, по области -1…+4 градус. <…> 24-25 января сохранится аномально теплая погода, средняя суточная температура ожидается на 9-11 градусов выше климатической нормы», — отметили в Росгидромете.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 21 января в столице будет снегопад и метель, вечером на город спустится туман.