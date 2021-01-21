Аномальную оттепель предрекли россиянам

После морозной погоды жителей Центрального федерального округа ждет аномальная оттепель. Столбики термометров покажут даже плюсовую температуру, сообщил Росгидромет.

«С 23 января по 27 января установится очень теплая погода, средняя суточная температура на территории округа ожидается на 8-12 градусов выше климатической нормы. Преобладающая температура ночью -3…+4 градуса, днем от нуля до +5 градусов, пройдут осадки», — сказано в сообщении на сайте.

При этом синоптики предупредили, что из-за оттепели снег будет интенсивно таять. На крышах зданий могут появляться сосульки, а на дорогах будет гололедица.

Сегодня, 21 января, в столичном регионе ожидается снег. Днем столбики термометров покажут от -6 до -8 градусов в городе, а по области будет от -4 до -9 градусов. На следующий день температура воздуха составит уже от нуля до +2 градусов в Москве, а в Подмосковье обещают от -3 до +2 градусов.

«23 января дальнейшее повышение температуры: ночью в Москве -1…+1 градус, по области -3…+2 градуса, днем в Москве +1…+3 градуса, по области -1…+4 градус. <…> 24-25 января сохранится аномально теплая погода, средняя суточная температура ожидается на 9-11 градусов выше климатической нормы», — отметили в Росгидромете.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 21 января в столице будет снегопад и метель, вечером на город спустится туман.