Экология 16 июня 2023, 06:04 «Аномалия температуры». 2023 год станет самым жарким за всю историю The Guardian: 2023 год станет самым жарким за всю историю из-за явления Эль-Ниньо Freepik

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Текущий год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщили климатологи и метеорологи, передал The Guardian.

Высокая температура обусловлена природным явлением Эль-Ниньо, которое происходит из-за нагрева части Тихого океана. Ученые обратили внимание на аномальную жару в июне 2023, которая значительно выше прошлых лет, а также заявили об усилении глобального потепления.

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«Аномалия приземной температуры сейчас находится на рекордном уровне или близка к нему, и 2023 год почти наверняка станет самым теплым годом за всю историю наблюдений», — сообщил эксперт по климату из Пенсильванского университета Майкл Манн.

Финский метеоролог Мика Рантанен согласен с Манном. Исходя из показателей июня, уже сейчас можно говорить о вероятном температурном рекорде по жаре.

Кроме того, в морях наблюдается значительная вспышка тепла, исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США уже второй год подряд говорят об аномальной температуре поверхности океана. Если вода в нем будет слишком теплой, то это скажется на среднемировой температуре и приведет к изменению популяции рыб.

Ранее стало известно о жаре и теплых ночах в Москве. Температура в темное время суток составит примерно 12-13 градусов.