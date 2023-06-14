Эксклюзив 14 июня 2023, 12:34 Теплые ночи и жара придут в Москву на этой неделе Специалист Метеобюро Москвы Позднякова: теплые ночи и жара придут в Москву на этой неделе РИА «Новости»

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Теплые ночи и комфортная жаркая погода придут в столицу на днях, сообщила «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, уже к концу рабочей недели ночи станут по-летнему теплыми. Температура в темное время суток составит около 12-13 градусов.

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Уже в четверг столбик термометра в Москве покажет выше плюс 25 градусов. При этом переноситься жара будет легко из-за преобладания довольно плотного северо-восточного ветра.

Вода пока еще прохладная, поэтому долгих заплывов в эти выходные делать не придется, а вот позагорать у водоема будет довольно комфортно. Татьяна Позднякова Главный специалист Метеобюро Москвы

В субботу и воскресенье ночи будут еще более теплыми, 14-16 градусов, дневная температура составит 26-28 градусов.