«Аэрофлот» и ключевые участники отрасли создали биотопливный альянс

«Аэрофлот» совместно с партнерами, среди которых в том числе «Газпром нефть» и Airbus, создали «Евразийский SAF альянс» в России. Его главная задача — расширение применения зеленого топлива.

Компании, создавшие альянс, планируют разработать дорожную карту и координировать свои усилия, чтобы развить использование зеленого топлива.

Участники договорились о том, что будут продвигать топливо SAF на российском рынке. Они выстроят работу строго с учетом госудаственных и международных требований, а также в соответствии со спецификациями, включая сертификат типа самолета.

Абмициозная цель

Заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин рассказал, что участники альянса поставили перед собой амбициозную цель.

Она заключается в том, чтобы выполнить первый полет на смеси биотоплива не позднее 2024 года.

Экологическая повестка становится одной из самых важных тем в авиации. „Аэрофлот“ уже внес значительный вклад в повышение экологической эффективности — за прошедшее десятилетие мы снизили удельные выбросы СО2 на 30% Андрей Чиханчин.

Он добавил, что подписание декларации о создании SAF альянса — еще один шаг «Аэрофлота» навстречу будущему. Так компания подтверждает свою приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли.

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер отметил, что новые международные экологические нормы требуют инновационных решений при производстве топлива с низким углеродным следом.

«Благодаря научным компетенциям, масштабной модернизации и развитию НПЗ „Газпром нефть“ активно развивает сегмент экологичных продуктов для всех видов транспорта. Теперь совместно с авиакомпаниями, производителями авиационной техники и научными институтами мы готовы приступить к новым исследованиям и разработкам уникального для российской промышленности зеленого авиатоплива», — сказал он.

Чернер подчеркнул, что создание альянса позволит объединить экспертизу всех участников рынка авиаперевозок и сделать процесс разработки российского авиационного биотоплива более эффективным.

«Евразийский SAF альянс» — инклюзивная экосистема. «Аэрофлот» предпринимает решительные шаги для сокращения парниковых газов.

В сентябре «Аэрофлот» и «Газпром нефть» подписали соглашение о совместных усилиях по производству и использованию SAF с целью снизить выбросы СО2 от перевозок.

Также партнерами по альянсу стали «Волга-Днепр», «ГосНИИ ГА», Институт имени Жуковского» и S7 Group.