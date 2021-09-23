«Аэрофлот» и «Газпром нефть» будут развивать производство и применение устойчивого авиатоплива

«Аэфрофлот» договорился с «Газпром нефтью» развивать производство и применение устойчивого авиационного топлива. Соглашение между авиакомпанией и производителем топлива стало первым в стране.

Взаимодействие «Аэрофлота» и «Газпром нефти» по производству и использованию устойчивого авиационного топлива (SAF) позволит повысить экологическую эффективность и уменьшит карбоновый след воздушных перевозок. Авиакомпания начнет использовать SAF во время внутренних и международных перелетов.

«Экология в авиации становится одной из самых важных тем, и ее актуальность под влиянием пандемии только возросла. Группа „Аэрофлот“ всегда уделяла большое внимание вопросам экологической эффективности. Обновление флота и эксплуатация современных лайнеров позволили снизить наш карбоновый след за последнее десятилетие на 30%. Приятно осознавать, что дочерняя авиакомпания „Победа“, на которую делается основная ставка в стратегии развития, уже сегодня является одной из самых „зеленых“ компаний в Европе», — рассказал Михаил Полубояринов, генеральный директор «Аэрофлота».

Он отметил, что подписание соглашения с «Газпром нефтью» стало важным шагом в повышении экологической эффективности.

По словам Полубояринова, иностранные авиаперевозчики уже начинают тестировать новое топливо. А в течение 10-20 лет авиакомпании планируют нарастить долю SAF.

«Мы подтверждаем свою приверженность экологическим приоритетам глобальной авиаотрасли, но в тоже время для группы „Аэрофлот“ очень важно, чтобы использование SAF было не только экологичным, но и экономически обоснованным», — уточнил генеральный директор авиакомпании.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что для компании очевиден рост спроса со стороны авиакомпаний на зеленое топливо. Это связано с необходимостью снижения углеродной интенсивности воздушных перевозок.

«Технологические и научные компетенции „Газпром нефти“ позволяют компании активно включиться в работу по созданию такого продукта. Основной площадкой для исследований станет технологический центр промышленных инноваций „Газпром нефти“ в Санкт-Петербурге. А партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией сделает процесс разработки авиатоплива с низким углеродным следом еще более эффективным», — уточнил Александр Дюков.

Устойчивое авиационное топливо сертифицировано как экологически безопасное. Оно считается передовым горючим для реактивных авиационных двигателей. Его получают из растений или биологических отходов. Благодаря использованию SAF снижаются выбросы CO₂ до 80% по сравнению с обычным авиационным топливом. Переход на зеленое топливо является одним из ключевых перспективных направлений развития авиации.