Администрация Петербурга выделила 15 млн на ликвидацию свалок

В основном речь идет о строительном мусоре и железобетонных конструкциях, говорится в документации.

По итогам аукциона определится компания, которая возьмется за борьбу с помойками. Срок завершения контракта — 1 августа. Средства выделят из городского бюджета.

Чтобы свалки вновь не появлялись на прежних местах, на подходам к ним появятся бетонные блоки. Их нужно будет устанавливать в течение двух часов после получения заявки. Это задание планируется поручить компании-партнеру.

Заявки от фирм, которые готовы взяться за ликвидацию несанкционированных свалок, принимаются до 3 февраля.

Все современные КПО Московской области к концу года переработают вместе до 7,8 миллиона тонн отходов за 12 месяцев. Это больше, чем объем мусора, поступающего в комплексы из области и столицы.