Абрамченко: Россию ждет генуборка на суше и море

Правительство готовит пакет законов, которые обяжут промышленников ликвидировать отходы, которые накапливались за все время работы предприятия. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, комментируя отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Дополнительно сейчас готовим большой пакет о том, что наши предприниматели-промышленники должны убирать за собой все отходы, которые накапливаются в течение жизни предприятия. В год промышленных отходов, я напомню, накапливается порядка 8 млрд тонн. Это колоссальная цифра. Сегодня об этом говорил председатель правительства. Наш приоритет — генеральная уборка страны на суше и на море», — сказала Абрамченко.

Она напомнила, что после аварии под Норильском оперативно подготовили закон об ответственности бизнеса за нефтеразливы на суше, ранее таких мер не существовало, были нормы по разливу только на море.

Продолжается формирование эффективной системы обращения с отходами, добавила Абрамченко: «Все полезные фракции из отходов, и твердых коммунальных, и промышленных, должны извлекаться. Чем больше мы будем вовлекать их в оборот, тем меньше будет формироваться полигонов».

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) сообщал, что компаниям помогут в модернизации оборудования по переработке отходов. Субсидии, которые составят около 1 млрд рублей, покроют до 25% лизинга техники по обработке и утилизации отходов.

Что касается сельского хозяйства, то России удалось, несмотря на пандемию, добиться рекордных темпов роста. По словам Абрамченко, аграрии собрали один из рекордных урожаев зерновых за постсоветскую историю, в два раза больше тепличных овощей. Она поблагодарила селян за успешную посевную и уборочную кампанию, и это без иностранной рабочей силы и сезонных работников.

Продолжилась модернизация производств. На Дальнем Востоке заложили восемь новых тепличных комплексов, за счет них удастся избежать зависимости от китайского импорта.

«Удалось справиться со всеми вызовами пандемии: изменениями логистики продовольствия, ажиотажным спросом. Не допустили дефицита и пустых полок, которые наблюдались в некоторых странах. Год был не простой, а сельское хозяйство — это реальный сектор экономики», — подчеркнула вице-премьер.