Миллиард на лизинг. Мусорные компании получат существенную поддержку от государства

На поддержку модернизации компаний в сфере обращения с отходами запросили более 1 млрд рублей до конца года. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании субсидий Российского экологического оператора (РЭО), которые в числе прочих мер поддержки отрасли подготовили по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, пишут «Известия».

Такая сумма будет нужна для возмещения компаниям до 25% лизинга техники по обработке и утилизации отходов (разрыватели пакетов, прессы и др). На покупку новых мусоровозов, мусорных контейнеров и фандоматов выделят дополнительные средства, уточнили в РЭО. В компании также добавили, что мера поддержки рассчитана до 2024 года.

«Она, в числе прочих мер, позволит выстроить оптимальную модель финансирования проектов, отвечающую запросам игроков рынка и обеспечивающую предсказуемую возвратность бюджетных средств. РЭО проводил анализ потребностей инвесторов в мерах поддержки, необходимых для реализации инвестиционных проектов в отрасли по обращению с ТКО. Наиболее востребованными рынком механизмами поддержки стали такие: компенсация капитальных затрат, предоставление льготных займов, приобретение облигаций, компенсация процентной ставки по долгосрочным инвестиционным кредитам, а также льготный лизинг техники и оборудования», — заявили «360» представители компании.

Эксперты считают, что данная мера поддержки востребована рынком, так как приводит к получению значительной финансовой выгоды компаний отрасли обращения с ТКО.

«Все механизмы поддержки направлены на выполнение федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с отходами. Ключевые показатели к 2030 году — сортировка 100% мусора и снижение на 50% количества отходов, направляемых на полигоны», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, благодаря дополнительной финансовой поддержке государства люди меньше ощутят рост тарифов. Новые меры помогут больше внедрить раздельный сбор отходов в регионах, а компании получат стимул переходить на современные экологичные способы обработки и утилизации отходов.

Также считает гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко: «Мера не повлияет на тарифы для граждан, но в среднесрочной перспективе отразится на жизни каждого, так как является ключевым фактором перехода к более экологичному существованию городов»

Субсидии на лизинг поддержал первый зампред общественного совета при Минприроды Александр Закондырин — в регионах есть регоператоры, которым она просто необходима.

Другие эксперты обратили внимание на такие нюансы, как прозрачность при распределении средств. А именно нужно четко указывать, на какую технику пойдут деньги и почему.

Ранее замглавы РЭО Алексей Макрушин заявил, что через пять лет на лентах мусоросортировочных заводов в России могут появиться роботы. Ученые уже активно занимаются разработками. По словам Макрушина, речь идет о технологии искусственного интеллекта.