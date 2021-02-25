Минприроды обяжет крупный бизнес устранять нанесенный экологии ущерб

Минприроды России разрабатывает законопроект, который обяжет крупный бизнес устранять ущерб, нанесенный экологии. Об этом сообщил глава профильного департамента Мальцев.

Он объяснил, в чем заключается суть этого законопроекта.

«Если ты задумал построить завод, то сразу подумай о том, как будешь выводить его из эксплуатации, и какие отходы тебе нужно будет утилизировать», — процитировало РИА «Новости» его слова.

Законопроект подразумевает, что крупные химические, металлургические и нефтеперерабатывающие заводы будут обязаны подтверждать наличие денег на ликвидацию экологического вреда. Гарантии можно будет предоставить за счет страховки, резервного фонда или гарантии от банка или материнской компании.

Сейчас на территории России находятся свыше тысячи брошенных опасных производств. В их числе — Усолье-Сибирское. Чтобы ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды правительство направило более 434 миллионов рублей. Эти средства пойдут на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе «Усольехимпром» и организацию утилизацию опасных отходов.