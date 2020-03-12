Биржи сейчас сходят с ума. Вслед за падением цены на нефть и рубля стали дешеветь и благородные металлы. Эксперт рассказал «360», что обычный потребитель глобальных изменений не заметит.

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов сообщил, что золото сейчас не дешевеет. Так может казаться из-за недавнего резкого подорожания металла.

«Пару дней назад мы обновили исторический максимум. Стоимость за унцию достигла 1700 долларов. Никогда еще золото не стоило так дорого. Рекорд длился пару часов, затем рынки успокоились, и цена вернулась обратно», — поделился он.

По словам Шабанова, золото является рискованным активом, который действует по простому принципу: это валюта страха.

«Если происходят большие, глобальные проблемы, как правило, все инвесторы бегут в этот самый актив, который становится своеобразной защитой от возможных потрясений», — рассказал инвестор.

Однако он отметил, что рассматривать золото как очень спокойный инструмент для инвестиций категорически нельзя. Металл всегда будет то расти, то падать довольно быстрыми темпами.

«Оно по-прежнему остается защитным активом, но для спекулянтов, которые понимают, когда эта защита работает, а когда — нет. Когда рынкам страшно, когда волатильность (изменчивость — прим. ред.) растет, то и золото начинает так же быстро расти. Как только рынки „переходят в зеленую зону“ — золото начинает падать, показывать отрицательную динамику», — подчеркнул Шабанов.

По его мнению, те, кто сильно увлекаются ювелирными украшениями, могут отметить рост, потому что дорожает сырье, из которого они изготавливаются.

Шабанов добавил, что за последний год благородный металл увеличился в цене на 40%.

«Я не могу сказать, что оно падает. Если смотреть в разрезе последних двух дней — да, но на длинных горизонтах я бы точно такое не утверждал», -заключил он.

Ранее на фоне обвала цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей.