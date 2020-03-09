Рубль упал из-за рухнувших цен на нефть

Так, курс рубля к доллару достиг отметки в 72,4, евро вырос до 82,2 рубля. Сейчас доллар торгуется по 72,04 рубля, евро по 82,1.

На валютном рынке Московской биржи торги еще не открылись.

Такие изменения произошли на фоне рухнувших цен на нефть. Это произошло в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+. Стоимость черного золота марки Brent рухнула почти на треть.

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Россия отказалась от соглашения, так как оно было бессмысленным. Участники встречи просто озвучили непартнерские условия. СМИ уделяют этим событиям немало внимания. А чем срыв соглашения грозит россиянам?