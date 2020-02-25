Начал с перевозок и пришел к крупному строительству. Зять Мишустина рассказал, откуда в их семье появились деньги

Российский бизнесмен Александр Удодов рассказал о своем бизнесе и родственных отношениях с новым премьером. Он с 2008 года женат на сестре Михаила Мишустина, и именно Удодов подарил ей участки на Рублевке.

«На момент женитьбы супруга владела несколькими небольшими смежными земельными участками общей площадью 34 сотки в районе Рублево-Успенского шоссе. Приобретались участки в начале 2000-х за очень скромные по нынешним временам деньги. После свадьбы я подарил ей соседние участки площадью 90 соток с двумя строениями, которые приобрел еще в 2006 году», — рассказал Удодов в интервью газете «Известия».

Бизнесмен обратил внимание, что вся эта собственность задекларирована, и о ней могут прочитать все, кому это станет интересно. Кроме того, их с супругой доходы намного превышают стоимость всей их недвижимости. Так что Удодов — все-таки просто родственник, а не «кошелек» Мишустина, как его назвали в СМИ.

Удодов подчеркнул, что в отношении него никогда не возбуждалось уголовных дел. По его словам, после назначения Мишустина премьер-министром на него началась массированная атака. Раньше, а сейчас особенно его бизнес находится под увеличительным стеклом. Так что, если бы там было что-то противозаконное, по его мнению, нашлось бы немало заинтересованных, которые захотели бы использовать этот повод.

В интервью бизнесмен, который раньше не так много общался со СМИ, рассказал, что вырос на Украине, участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. В 1994 году переехал в Москву и работал в логистических компаниях, в конце 90-х ему предложили возглавить представительство латвийской группы J&P Corporation LTD, что позволило ему наработать опыт и повысило его доходы. Потом он вкладывал деньги в управление недвижимостью, производство, промышленное строительство и торговлю. Позже он стал вкладываться и в жилищное строительство.

«Сегодня одной из важных составляющих наших инвестиций является производство шампиньонов — компания „Грибная радуга“, работающая в Курской области и ставшая за три года одним из крупнейших производителей в России. Сегодня ей принадлежит 20% отечественного грибного рынка», — отметил бизнесмен.

Удодов заявил, что никогда не был сотрудником ни инвестиционной компании UFG, ни каких-либо ее дочерних компаний и фондов. По его словам, он только консультировал фонд и участвовал в переговорах по управлению недвижимостью. UFG с 2008 по 2010 год, до назначения в ФНС, возглавлял Мишустин. Его сестра Наталья Стенина в 2013–2015 годах продала активы этой компании на сумму больше 10 миллионов долларов.

Бизнесмен рассказал о сделках с квартирами, которые вызвали внимание общественности. По словам Удодова, в 2015 году известный ресторатор Аркадий Новиков купил у него две квартиры в районе Фрунзенской набережной для своих детей, но те там жить не захотели. Тогда в 2018 году Новиков решил избавиться от недвижимости и по совету Удодова продал квартиры Мишустиным. Как заметил бизнесмен, ресторатор умудрился даже заработать на этом, ведь он продал квартиры дороже, чем покупал у него в 2015-м.