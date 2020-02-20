Отставка правительства и выбор Мишустина премьером. Путин дал большое интервью

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было. Мишустина никто не называл», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что решение о назначении Мишустина на пост председателя правительства было именно его.

По словам Путина, при выборе будущего главы кабмина он руководствовался «личными и деловыми качествами» Мишустина.

Президент сообщил, что главным был даже не тот фактор, что Мишустин провел цифровизацию в Федеральной налоговой службе, которую он возглавлял до назначения на пост премьер-министра.

«Он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», — объяснил глава государства.

Говоря о назначении нового правительства, Путин также заявил, что времени на раскачку у него не будет, потому что работают в нем «грамотные люди, в теме».

Отставка правительства была заранее спланирована, уточнил глава государства. Ее обсуждали «в спокойной, деловой обстановке, продумывая каждый шаг», отметил Путин.

«Я публично не объявлял о планах сменить правительство. Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, послезавтра вся работа будет прекращена», — сообщил президент.

Отношения с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым Путин назвал дружескими.

«У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним обсуждали отставку. Заранее обсуждали, и Медведев в курсе был того, что происходит», — рассказал в интервью ТАСС глава государства.

Правительство России полным составом ушло в отставку 15 января. Это произошло через несколько часов после окончания послания Владимира Путина к Федеральному собранию. 16 января новым премьер-министром стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатуру одобрила Госдума, указ о назначении подписал президент.