МВФ предупредил о последствиях прекращения поставок газа из России в Европу | 360°

Мир 15 октября 2022, 02:43 Поделиться Telegram

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Viber МВФ предупредил о последствиях прекращения поставок газа из России в Европу МВФ: прекращение поставок газа из РФ в Европу приведет к сокращению до 3% ВВП Unsplash

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На фоне холодной зимы полное прекращение российского газа в Европу могут обернуться для некоторых стран сокращением до 3% ВВП. Об этом предупредил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

«Полное прекращение оставшихся газовых потоков из России в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, что повлечет за собой потери ВВП до 3% в некоторых странах Центральной и Восточной Европы», — привел слова Каммера ТАСС.

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Директор департамента добавил, что еще одним последствием станет резкое повышение инфляции на всем континенте. Он подчеркнул, что сейчас руководству стран Европы приходится делать трудный выбор. Перед властями стоит задача снизить инфляцию и одновременно помочь населению справиться с энергетическим кризисом.

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Если сравнивать с 2021 годом поставок российского газа в Европу стало меньше более чем на 80%. В связи с этим подскочили цены на энергоносители. Как заявил Каммер, вряд ли стоимость в скором времени вернется к прежним показателям.

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