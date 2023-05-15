Деньги 15 мая 2023, 05:09 Жительница Саратовской области выиграла в лотерею 100 миллионов рублей «Национальная лотерея»: участница из Саратовской области выиграла 100 миллионов рублей РИА «Новости»

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Жительница Саратовской области выиграла в лотерею суперприз 100 миллионов рублей. Еще 14 участников получили по одному миллиону рублей, сообщила пресс-служба «Национальной лотереи».

Женщина купила на почте билет «Мечталлион» и выиграла 14 мая в прямом эфире Первого канала. Впервые в истории современных российских лотерей за один год суперприз выиграли трижды. Трансляция велась по федеральному каналу, отметили в пресс-службе организации.

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В этот раз суперприз разыграли уже на 33-м ходу — на один ход раньше установленного ограничения. По правилам, чтобы выиграть суперприз, нужно закрыть все поле до 34 хода включительно. Если игрок закрывает после этого хода все поле, он выигрывает один миллион рублей.

Прошедший тираж приурочили ко Дню Победы, общая сумма выигрышей превысила 166 миллионов рублей.

Ранее житель Коломны стал миллионером, будучи клиентом АЗС «Газпромнефть» и сети АЗС «ОПТИ». Организации проводят акцию акция «Маршрут к миллиону».