Общество 04 апреля 2023, 18:33 Житель Коломны неожиданно стал миллионером Сеть АЗС «Газпромнефть»

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Этой весной клиенты АЗС «Газпромнефть» и сети АЗС «ОПТИ», в которых проводится акция «Маршрут к миллиону», могут стать участниками еженедельных розыгрышей и выиграть один из 10 суперпризов по миллиону рублей или тысячу бонусов.

Победителя первого этапа розыгрыша уже определили. Им стал житель Коломны Андрей. В подмосковный город он перевелся по службе в 2009 году из Краснодарского края. В Коломне открыл небольшой бизнес, связанный с торговлей. Первую машину приобрел в далеком 1993 году, с тех пор без авто не оставался никогда. Сейчас мужчина владеет Toyota RAV4, которую заправляет 95-м бензином.

«Заправлялся всегда на всех заправках. Потом маршрут дороги складывался таким образом, что по пути была заправка „Газпромнефть“, и я начал там заправляться. Бензином был доволен, получил карту лояльности, при заправке получал баллы, на баллы заправлялся бензином. Балл — рубль, это мотивировало, то есть получалось два в одном: и бензин хороший, и лояльность», — рассказал победитель.

Поездка на заправку привела его к победе. Мужчина признался, что спонтанно решил принять участие в акции. До этого в розыгрышах он не участвовал и не верил, что в них можно победить.

Сеть АЗС «Газпромнефть»

«Знал, что бесплатный сыр — в мышеловке. На заправке мне дали брошюрку с этой акцией, я ее автоматически положил на приборную панель. Заправился где-то после обеда, вечером вспомнил про флаер, думаю, дай-ка я зарегистрируюсь. Через какое-то время мне поступил звонок, что вы претендент на выигрыш на миллион. Естественно, я не поверил. Потом поступил звонок еще раз», — пояснил Андрей.

Он признался, что не испытал никаких эмоций, потому что обыденная жизнь заставляет не верить ни во что.

«Понимаю, что все, чего добивается человек в жизни, он добивается только своим трудом. Никогда не стремился поиграть ни в какие автоматы, не покупал лотерейные билеты, и тут вот, просто-напросто я заехал заправиться», — отметил победитель.

Зато теперь мужчина начал верить в удачу. Он уже решил, что выигрыш вложит в строительство.

Сеть АЗС «Газпромнефть»

Цифры

Акцию «Маршрут к миллиону» проведут до 17 мая. Розыгрыши проходят с 9 марта еженедельно. В призовом фонде — 10 суперпризов по миллиону рублей, один из которых уже нашел победителя. А также 20 тысяч призов по тысяче бонусов каждый, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети по всей стране. За первый миллион уже успели побороться 208 400 автолюбителей со всей России, но повезло жителю Коломны.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно быть участником программы лояльности «Нам по пути», совершить акционную заправку от 30 литров бензина, дизеля или сжиженного углеводородного газа в центральном регионе и на юге России, а в Сибири и на Урале — от 25 литров. Затем пройти регистрацию на странице акции в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть». Чем больше акционных заправок за неделю с четверга по среду, тем больше шансов на победу.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке и в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть» (доступно и для Android, и iOS ).

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