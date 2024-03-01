Деньги 01 марта 2024, 10:35 Жительница Челябинска попала в рейтинг богатейших женщин России Forbes: состояние челябинки Елены Соболевой оценивается в 250 млн долларов

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Жительница Челябинска Елена Соболева вошла в рейтинг самых богатых женщин России в 2024 году. Об этом сообщил журнал Forbes Woman.

Соболевой 57 лет, у нее двое детей. Она является женой основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова. При этом издание определяет предпринимателя как самостоятельного инвестора. Ее состояние оценили в 250 миллионов долларов.

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Во владеющей «Красное & Белое» и «Бристолем» компании «Меркурий Ритейл» Соболевой принадлежит доля 4%, которая приносит ей солидные дивиденты. Кроме того, у женщины есть собственная сеть магазинов «Дом кафеля».

На первом месте в рейтинге с доходом 7,2 миллиарда долларов по-прежнему идет генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Ранее Forbes опубликовал имена самых богатых наследников отечественных бизнесменов по итогам 2023 года.