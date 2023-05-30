Деньги 30 мая 2023, 02:15 Назван Топ-5 богатейших наследников миллиардеров в 2023 году Forbes опубликовал имена самых богатых наследников российских бизнесменов в 2023 году РИА «Новости»

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Журнал Forbes сформировал рейтинг из пяти богатейших наследников российских миллиардеров. Состояние участников указано на 10 марта текущего года.

Сын Вагита Алекперова. Состояние — 20,5 миллиарда долларов

Юсуф Алекперов — сын основателя «Лукойла» Вагита Аликперова. Он обладает 0,2% акций отцовской компании, а в конце апреля их стоимость достигла 80 миллионов долларов. В прошлом году наследник Аликперова получил на акции почти 16 миллионов долларов дивидендов. Раньше мужчина вел свою деятельность в компании отца, однако в 2018 году принял окончательное решение об уходе. Сейчас у Юсуфа Вагитовича свой бизнес. В 2022 году он открыл два предприятия в Когалыме — нефтесервисное «Вэллтех» и транспортное «ВПТ-Западная Сибирь».

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Дети Андрея Мельниченко. Доля на одного наследника — 12,6 миллиарда долларов

Андрей Мельниченко — основатель компании «Еврохим» и СУЭК. Вместе с женой Александрой он воспитывает двух детей. Раньше семья обитала в Швейцарии, но потом перебралась в Дубаи. Весной 2022 года Евросоюз ввел санкционные ограничения против Мельниченко. Следом за ЕС санкции ввели США, Великобритания, Швейцария, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Дети Леонида Михельсона. Доля на одного наследника -—10,8 миллиарда долларов

Леонид Михельсон — владелец компаний «Новатэк» и «Сибур». Его дочь Виктория управляет проектами в созданном отцом фонде поддержки молодых художников из России «Виктория — Искусство быть современным». В январе этого года отец передал наследнице 2,3% акций «Новатэка» и компанию «ГЭС-2».

Наследники Владимира Лисина. Состояние на одного ребенка -—7,35 миллиарда долларов

Сейчас сыновья Владимира Лисина ведут семейный бизнес. Дмитрий закончил LSE и РАНХиГС и уже в нулевых пошел работать в компанию отца. Он фигурировал в совете управления Первой грузовой компании и Первой портовой компании. Второй наследник Юрия является хозяином люксембургской компании RiskInvest Holding. Этой организации принадлежит 4,26% акций Fletcher Group, которая владеет 79,3% НЛМК.

Дочь Павла Дурова. Доля на одного ребенка -—5,75 миллиарда долларов

Основатель социальной сети «ВКонтакте» не распространяется о наследниках и скрывает всю информацию о семье. Только в 2014 году общественность узнала о существовании детей у российского миллиардера. В тот период издание Lifenews опубликовало данные, предоставленные ЗАГСом Приморского района Петербурга о квартире родителей Дурова, в которой были прописаны его наследники. Тогда стали известны только первые буквы их инициалов.

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