Деньги 16 ноября 2022, 00:53 Жители новых территорий смогут получить льготную ипотеку «Ведомости»: жители новых территорий могут получить льготную ипотеку РИА «Новости»

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Жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут рассчитывать на получение льготной ипотеки, заявил «Ведомостям» представитель Минфина России.

По словам собеседника, все реализуемые в стране ипотечные программы распространяются на новых граждан России. Однако до этого Центробанк консультировался с российскими кредитными организациями о возможности предоставлять финансовые услуги жителям новых территорий.

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Проблема в том, что не у всех уточнен миграционный статус — у кого-то нет вида на жительство, кто-то не успел получить российский паспорт. Пока в Центробанке не прокомментировали эту информацию.

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Ранее сообщалось, что сниженные цены на недвижимость в России сохранятся и в декабре. Скидки на жилье могут достигать 15%, считают эксперты. Это связано с текущей ситуацией в мире и в стране.