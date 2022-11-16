16 ноября 2022, 00:53
Жители новых территорий смогут получить льготную ипотеку
«Ведомости»: жители новых территорий могут получить льготную ипотеку
Жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут рассчитывать на получение льготной ипотеки, заявил «Ведомостям» представитель Минфина России.
По словам собеседника, все реализуемые в стране ипотечные программы распространяются на новых граждан России. Однако до этого Центробанк консультировался с российскими кредитными организациями о возможности предоставлять финансовые услуги жителям новых территорий.
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Проблема в том, что не у всех уточнен миграционный статус — у кого-то нет вида на жительство, кто-то не успел получить российский паспорт. Пока в Центробанке не прокомментировали эту информацию.
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Ранее сообщалось, что сниженные цены на недвижимость в России сохранятся и в декабре. Скидки на жилье могут достигать 15%, считают эксперты. Это связано с текущей ситуацией в мире и в стране.
Ипотека
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