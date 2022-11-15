Деньги 15 ноября 2022, 19:11 Скидки на жилье вырастут в декабре 2022 года

Читать 360tv в

Обычно продавцы значительно завышают цены на жилье в декабре, так как многие покупатели стремятся завершить сделку до конца года. Однако в этот раз ситуация будет иная. Об этом сообщил LIFE.

В этом году интерес к покупке недвижимости значительно меньше. По той причине порядка 80% продавцов предоставляют весомые скидки. Их размер может доходить до 15%, рассказал руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.

Реклама

При этом эксперт по недвижимости, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевскии заявил, что скидки могут доходить до 30% в случае оплаты сразу или оформлении ипотеки на стандартных условиях, написал сайт kp.ru.

Реклама