Житель Подмосковья выиграл 94 миллиона и не забрал деньги

Человек из Московской области выиграл в лотерею. Приз составил 94 миллиона рублей. Однако за богатством пока никто не пришел.

Представители «Столото» сообщили «Российской газете», что миллионное состояние разыграли в 5517 тираже «Спортлото 6 из 45». Точная сумма выигрыша — 94 098 500 рублей.

Некто купил билет в обычном киоске. Победитель угадал комбинацию шаров под номерами 20, 36, 9, 10, 27, 40. В пресс-службе «Столото» добавили, что 94 миллиона все еще ждут своего хозяина. Он на связь пока не выходил.

Этой осенью необычный приз выиграла жительница Башкортостана Лилия Акчурина. Лотерею проводила газета «Зианчуринские зори». Чтобы принять в ней участие, нужно было оформить подписку на издание на полгода. Это и сделала жительница села Исянгулово.

Главным подарком стали пять тонн асфальта. Уточняется, что его уже уложили во дворе женщины. Также разыгрывался теленок. В свою очередь организаторы акции поблагодарили своих спонсоров.

«Редакция очень признательна тем, без кого розыгрыши не состоялись бы, — нашим уважаемым спонсорам, людям думающим, читающим и понимающим, что газета району просто необходима», — заявили в газете.