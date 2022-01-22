Жириновский пообещал пенсионерам «новогоднюю пенсию»

Российские пенсионеры должны получать 13 пенсий в год. Последнюю выплату они получат перед Новым годом. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что законопроект о повышении минимального размера оплаты труда и 13-й пенсии фракция ЛДПР внесет на рассмотрение Госдумы во время весенней сессии. По словам политика, такие решения позволит побороть «экономическое неравенство.

Свой законопроект о снижении возраста пенсионеров, получающих надбавку к пенсии с 80 до 75 лет, внес в Госдуму лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он заявил, что до столь почтенного возраста доживает небольшое количество пенсионеров, поэтому возраст для повышенных выплат нужно опустить.

Вышедшие на пенсию россияне в возрасте от 80 лет и старше, а также инвалиды первой группы получают надбавку к выплатам. Сумма равна двойному размеру страховой пенсии. В 2021 году она составляла 6044 рубля.