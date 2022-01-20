Госдума рассмотрит законопроект о выплате повышенной пенсии с 75 лет

Законопроект о снижении возраста получателей повышенной пенсии с 80 до 75 лет внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил автор документа, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Депутат пояснил, что законопроект актуален, так как до 80 лет доживает небольшое количество пенсионеров, поэтому возраст для получения повышенных выплат нужно опустить до 75 лет.

Вышедшие на пенсию россияне в возрасте от 80 лет и старше, а также инвалиды первой группы получают надбавку к выплатам. Сумма равна двойному размеру страховой пенсии. В 2021 году она составляла 6044 рубля.

Сегодня депутаты Госдумы утвердили законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Поручение увеличить размер выплат россиянам выше уровня инфляции дал президент России Владимир Путин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон о повышении пенсий вступит в силу с 1 января 2022 года. По данным Минфина, на индексацию выплат в этом году направят 172,7 миллиарда рублей.