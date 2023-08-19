Деньги 19 августа 2023, 01:10 Зарплаты работников госорганов повысят на 5,5% в октябре Минтруд: работникам госорганов повысят зарплаты с октября РИА «Новости»

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Работникам российских государственных органов, не состоящих на должностях чиновников, зарплаты увеличат с 1 октября 2023 года на 5,5%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«Оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, проиндексируют на 5,5%. Соответствующее постановление правительства подписано», — указали в сообщении.

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Отмечается, что к сотрудникам, чьи оклады увеличатся, относятся коменданты, кассиры, заведующие канцелярией, стенографисты, экспедиторы и другие.

В министерстве добавили, что повышение зарплат таких работников на уровень инфляции закрепили в законе о федеральном бюджете на текущий год.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее указал на росте реальных зарплат в России. По его словам, за первые четыре месяца 2023 года заработные платы поднялись на 4,2%.