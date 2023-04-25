Деньги 25 апреля 2023, 12:30 Зарплаты в России за год выросли на 10% Помощник президента Орешкин: рост зарплат в России по итогам апреля за год составит 10% РИА «Новости»

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Доходы россиян за последний год значительно выросли и продолжат это делать. По итогам апреля зарплаты увеличились на 10%, объявил на просветительском марафоне «Знание. Первые» помощник президента Максим Орешкин.

«В этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года», — сказал он.

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Помощник президента заявил, что рост продолжится. Уровень инфляции Орешкин назвал низким — на конец апреля она составит около 2,5%. Потребительский спрос, востребованность недвижимости и корпоративное кредитование поддержали за счет банковского кредитования.

Российская экономика вернулась к росту с июля 2022 года, сказал он. Уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня, а внутренний валовый продукт на конец года увеличится на 1-2%.

Ранее на просветительском марафоне «Знание. Первые» выступил министр финансов Антон Силуанов. Он оценил текущую инфляцию в 3%. Благодаря решениям правительства и Центробанка в России удалось нейтрализовать последствия большинства санкций. Экономика, по его словам, просела на 2,1%.