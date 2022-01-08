Названы условия повышения зарплат россиян

Россиянам не стоит ждать повышения зарплат в ближайшее время, а следовательно, и будущих пенсий. Об этом заявил в беседе с ИА НСН заслуженный экономист России Сергей Калашников.

Он отметил, что повышение заработной платы может произойти при повышении производительности труда и роста экономики или при принятии закона о минимальной почасовой оплате труда. Но по мнению Калашникова, этого не произойдет.

«Нужно повышать заработную плату бюджетникам, а бюджет к таким тратам, скажем так, не готов и правительство не готово. Совершенно правильный тезис о том, что солидарная система зависит от уровня заработной платы, но он не будет реализован», — заявил экономист.

В этом году минимальный размер оплаты труда в России увеличился до 13 890 рублей. Соответствующий законопроект подписал президент страны Владимир Путин. Вместе с МРОТ увеличился и прожиточный минимум до 12 564 рублей. Оба показателя по предложению российского лидера увеличили на 8,6%.

В 2021 году размер прожиточного минимума составлял 11 653 рубля, МРОТ — 12 792 рубля.