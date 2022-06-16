В России не будет запрета на хождение доллара, евро и других валют. Об этом сообщила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Это заявление она сделала во время выступления на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры». Модератор спросил Набиуллину о возможной конфискации валютных вкладов и запрете на использование иностранных валют на территории России.

«Нет», — ответила глава Банка страны.

Ранее ряд российских финансовых корпораций изменили правила содержания валютных счетов. Шесть банков ввели комиссию за обслуживание таких вкладов. Это взволновало клиентов финансовых организаций. Они предположили, что введение комиссий — первый шаг на пути к ограничению использования валюты на территории России.

Основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов посоветовал россиянам на всякий случай перевести сбережения в рубли. А член комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов сказал, что осуждает такие действия со стороны банков.