Центробанк выступил за полный запрет оборота криптовалюты в России

Криптовалюты несут высокие риски для российской экономики. Для минимизации последствий необходимы жесткие меры, включающие полный запрет оборота и выпуска виртуальных денег, а за любые операции с криптовалютами нужно наказывать. Об этом говорится в докладе Центрального банка России «Риски криптовалют и возможные меры регулирования».

Согласно тексту документа, Центробанк рассматривает криптовалюты как угрозу для россиян, которые вложили туда деньги. Из-за высокой волатильности курса риски потерять инвестиции намного выше, чем у других активов. Кроме того, криптовалюты контролирует небольшое число владельцев, что повышает риски манипуляции рынком.

Центробанк указал на то, что рынок виртуальных денег имеет признак финансовой пирамиды: курс растет с приходом новых игроков. Кроме того, по мнению ЦБ, инвесторы рискуют потерять свои вложения при хакерских атаках. Добиться справедливости при этом невозможно, потому что законов о защите виртуальных активов нет.

В докладе отмечается, что большой спрос на криптовалюты, который сейчас наблюдается в стране, приводит к падению капитализации банков, а значит, их устойчивости. Также это свидетельствует об оттоке денег из страны, что сильно ослабляет рубль.

Центробанк предложил ряд мер:

запретить выпуск, обращение и обмен криптовалюты на всех платформах;

запретить российским банкам вкладывать деньги в криптовалюты, использовать для этого российских посредников и инфраструктуру финансового рынка;

блокировать операции при покупке криптовалюты за реальные деньги;

ввести ответственность для россиян и российских компаний за покупки в криптовалюте.

При этом в ведомстве отметили, что те, кто уже владеет виртуальными деньгами, могут их сохранить, но потратить их в России они не смогут.

В Центробанке отметили, что из-за ограничений игроки российского рынка криптовалют могут перевести операции на платформы других стран. Чтобы этого не допустить, регулятор предложил начать обмен информацией об операциях россиян на криптобиржах. Кроме того, иностранные платежные системы должны отчитываться о покупках виртуальных денег российскими резидентами.

Работа над законопроектами по регулированию российского рынка криптовалют начнется в ближайшее время.