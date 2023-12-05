Деньги 05 декабря 2023, 09:44 Запись разговора и тщательная проверка. Порядок выдачи кредитов в России предложат изменить Сенатор Шейкин выступил за изменение алгоритм выдачи кредитов в России

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Ради борьбы с мошенничеством в России предложат изменить порядок оформления кредитов. Банки в случае принятия поправок обяжут записывать разговоры с клиентами, уточнять у них цель кредита и рассказывать о рисках. Сенатор Артем Шейкин рассказал об этом ТАСС.

«Необходимо более жестко контролировать банки из-за практики выдачи кредитов, ориентированной на максимальное предоставление, а порой навязывание услуг. Доходит до того, что за сутки одна из жертв телефонного мошенничества умудрилась получить четыре кредита в разных банках», — объяснил Шейкин.

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Поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» разрабатывали с участием прокуратуры Москвы на основе реальных случаев обмана.

Авторы законопроекта предложат изменить алгоритм выдачи кредита — обяжут банки уточнить цель оформления ссуды, источник погашения и возможные риски. Менеджерам предстоит удостовериться в том, что клиент решил взять кредит по своей воле, и рассказать ему об ответственности.

Разговоры обяжут записывать на диктофон, аудиозапись поможет следствию. При неисполнении правил договор, по словам Шейкина, аннулируют и освободят заемщика от необходимости возвращать деньги. Сенатор внесет законопроект в начале 2024 года.

Пресненский суд Москвы начал рассматривать дело телефонных мошенников, которые, по версии следствия, обманули 240 россиян на 84,6 миллиона рублей. Обвиняемые звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банков.