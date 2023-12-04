Криминал 04 декабря 2023, 13:53 Суд над крупнейшей группой телефонных мошенников начался в Москве Судебный процесс над 14 мошенниками, обманувшими 240 человек, начался в Москве РИА «Новости»

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В Пресненском суде Москвы начали рассматривать уголовное дело одной из крупнейших преступных структур телефонных мошенников, обманувших 240 россиян суммарно на 84,6 миллиона рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

По версии следствия, руководили преступной структурой Дмитрий Шолдышев, Артем Либеров, Никита Батвинский и некий Балаян, который до сих пор находится в розыске.

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Фигурантов дела обвиняют в хищении денежных средств с банковских счетов граждан. По данным следствия, аферисты звонили жертвам с подставных номеров и представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Они использовали практически одинаковые схемы.

Во время беседы злоумышленники убеждали людей переводить деньги и называть данные карт. Кроме того, они на протяжении телефонного звонка психологически давили на жертву, тем самым ускоряя процесс перевода денег.

Ранее 18-летнего курьера аферистов задержали в Москве с похищенными 3,5 миллиона рублей.