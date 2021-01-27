Нефть подорожала на новостях о снижении запасов в США

К вечеру среды баррель североморской нефтяной смеси Brent с поставкой в апреле вырос в цене на 0,56%, до 55,95 доллара. Мартовские фьючерсы на Brent увеличились на 0,59%, до 55,97 доллара.

Баррель техасской нефти WTI с поставкой в марте вырос на максимуме на 0,99%, до 53,13 доллара.

Позднее котировки немного снизились. К 22:15 мск Brent с поставкой в марте торговался по 55,92 доллара, WTI стоил в среднем 52,88 доллара за баррель.

Ранее Минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю запасы нефти в стране сократились до 476,7 миллиона баррелей. Темп снижения запасов стал самым быстрым с июля 2020 года.

В Минэнерго России объяснили рост оптовых цен на бензин увеличением мировых котировок на нефть. При этом, по данным ведомства, цены на заправках растут в пределах инфляции. Так, литр АИ-92 на АЗС подорожал за неделю на 0,2%.