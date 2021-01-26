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    26 января 2021, 13:15

    Сотрудники Минэнерго назвали причину повышения цен на бензин

    Полина Петрова

    Представители Министерства энергетики России рассказали, почему повышаются оптовые цены на бензин, информирует сайт NEWS.ru.
    Сотрудники Минэнерго назвали причину повышения цен на бензин

    Специалисты уточнили, что нынешняя стоимость топлива на внешних рынках меняется на фоне роста нефтяных котировок. В настоящий момент они находятся на уровне выше, чем были в минувшем году — 401 доллар за тонну в сравнении с 304 долларами.

    Отмечается, что увеличение цен в рознице на АИ-92 на АЗС с начала текущего года сохраняется в пределах инфляции. Согласно информации Росстата, с 12 по 18 января стоимость изменилась на 0,2%. В 2021 году динамика цен будет в пределах индекса потребительских цен.

    Ранее сообщалось, что доллар и евро выросли на открытии торгов Московской биржи 26 января. Американская валюта выросла на 25 копеек и достигла 75,61 рубля. Евро поднялся на 24 копейки — до 91,70 рубля. Также нефть марки Brent подешевела на 0,5%. Ее стоимость составляет 55,4 доллара за баррель.

    Аналитик Антон Шабанов рассказал, что россиянам в 2021 году лучше инвестировать сразу в несколько валют. Среди них также может быть и доллар.