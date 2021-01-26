Сотрудники Минэнерго назвали причину повышения цен на бензин

Специалисты уточнили, что нынешняя стоимость топлива на внешних рынках меняется на фоне роста нефтяных котировок. В настоящий момент они находятся на уровне выше, чем были в минувшем году — 401 доллар за тонну в сравнении с 304 долларами.

Отмечается, что увеличение цен в рознице на АИ-92 на АЗС с начала текущего года сохраняется в пределах инфляции. Согласно информации Росстата, с 12 по 18 января стоимость изменилась на 0,2%. В 2021 году динамика цен будет в пределах индекса потребительских цен.

Ранее сообщалось, что доллар и евро выросли на открытии торгов Московской биржи 26 января. Американская валюта выросла на 25 копеек и достигла 75,61 рубля. Евро поднялся на 24 копейки — до 91,70 рубля. Также нефть марки Brent подешевела на 0,5%. Ее стоимость составляет 55,4 доллара за баррель.

Аналитик Антон Шабанов рассказал, что россиянам в 2021 году лучше инвестировать сразу в несколько валют. Среди них также может быть и доллар.