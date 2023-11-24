Деньги 24 ноября 2023, 14:25 Зампред ВТБ Пьянов сравнил решения ЦБ по ключевой ставке с битвой при Ватерлоо Зампред ВТБ указал на продолжение «битвы при Ватерлоо» по ключевой ставке в РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Центробанк России не достиг цели по стабилизации темпов роста цен в стране. Поэтому у него есть основания для очередного повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 15 декабря. Сложившаяся ситуация стала «неоконченной битвой при Ватерлоо», заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Его процитировал РБК.

Пьянов ранее сравнивал октябрьское заседание ЦБ со сражением армии Наполеона. Тогда регулятор поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 15% годовых. Это стало большой неожиданностью для многих участников финансового рынка.

Реклама

«Задача охлаждения кредитного рынка пока не достигнута, что, <…>, оставляет возможность для дальнейшего повышения ставки. Битва при Ватерлоо еще не закончена», — подчеркнул Пьянов.

По его словам, Банк России провел лишь первую «атаку». Однако регулятор понимает, что в борьбе с инфляцией мешают контратаки «французской кавалерии».

Первый зампред ВТБ перечислил пять факторов, доказывающих, что Центробанк пока не достиг нужных целей. В данный список вошли темпы кредитования в октябре, ситуация на рынке труда, ожидания роста зарплат в 2024 году, запланированное увеличение бюджетных расходов, а также желание розничных поставщиков «двузначно» поднять цены в предстоящем квартале.

Поэтому в ходе декабрьского заседания ЦБ может поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых, или сохранить ее на текущем уровне в 15%.

«Я бы, если бы сидел в совете директоров, голосовал бы за увеличение ставки до 16% в этой ситуации», — высказался топ-менеджер.

Ранее экономист Андрей Марголин заявил, что россияне смогут платить меньший налог после роста ключевой ставки. Он объяснил, что все зарплаты выше 150 тысяч, облагаются по ставке 13%, как и подавляющее большинство доходов, которые получают граждане РФ.