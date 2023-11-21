Деньги 21 ноября 2023, 13:39 Экономист Марголин: россияне будут платить меньший налог в результате роста ключевой ставки

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В результате роста ключевой ставки до 15% увеличился необлагаемый налогом минимум доходов со вкладов со 120 тысяч рублей до 150 тысяч в год. Таким образом, вкладчики будут меньше платить государству, сообщил экономист Андрей Марголин сайту телеканала «Звезда».

По словам специалиста, все, что выше 150 тысяч, облагается по ставке 13%, как и подавляющее большинство доходов, которые получают россияне.

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«Если раньше у меня необлагаемый налогом доход был 120 тысяч, а теперь стал 150, то есть я плачу налогов меньше», — добавил Марголин.

Ранее сообщалось, что депозиты россиян от 1,6 миллиона рублей подпадут под налог на проценты с вклада.