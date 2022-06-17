Замглавы Минэкономразвития Вольвач прокомментировал ход деддолларизации

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач рассказал, что доля доллара в российском экспорте сократилась с 68 до 54%. Об этом сообщил RT.

В экспорте доля доллара составляет 35%. Вольвач отметил, что эти показатели постепенно будут уменьшаться.

«С одной стороны, работа в данном направлении ведется достаточно настойчиво, но с другой — очень аккуратно, чтобы не разбалансировать те процессы и связи, которые на сегодняшний день существуют», — рассказал он.

Ранее банки ввели комиссии за валютные счета в размере до 12% годовых. Причиной стало то, что им невыгодно взаимодействовать с долларами и евро.