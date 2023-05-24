Деньги 24 мая 2023, 07:44 Замену бумажному акцизу на табак и пиво нашли в России Минфин России в 2024 году начнет переход с бумажного на цифровой акциз табака РИА «Новости»

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В России введут цифровой акциз на табачные изделия вместо бумажного. Минфин начнет переход в начале 2024 года, сообщило РИА «Новости».

Министерство с компанией «Оператор-ЦРПТ» разработали и отправили на согласование дорожную карту по отказу от нанесения на табачную продукцию акцизных марок и внедрение цифрового акциза с первого квартала 2024 года. Тогда же решили пустить в промышленное пользование АИС «Налог-3» и государственную информсистему мониторинга оборота продукции.

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Пилотный проект по маркировке и прослеживаемости во время камеральных налоговых проверок на табачные изделия, вейпы, пиво, пивные и сладкие напитки запланировали с мая 2023 по июль 2024 года.

Обязательную маркировку пива в кегах ввели с апреля. В системе маркировки «Честный знак» зарегистрировали около 1,5 тысячи импортеров и производителей.