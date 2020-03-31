Российский рынок может «залить» европейский бензин

Сейчас бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тысяч рублей за тонну, пишет агентство Reuters. В то же время снизить цену внутри страны российские нефтекомпании не могут. Дело в том, что они выплачивают в бюджет отчисления по демпферу.

Демпфер был придуман, чтобы сглаживать влияние колебаний цены на нефть на цену топлива в России: при высокой стоимости на нефть нефтяникам бюджет компенсировал потери от продажи топлива внутри страны по сравнению с экспортом, а при низких, как сейчас, нефтяники платят в бюджет.

Демпфер не был рассчитан на столь низкие цены и нуждается в корректировке, считают эксперты, хотя это и приведет к снижению доходов бюджета. Но в Минфине изданию сказали, что такой вариант сейчас не рассматривается.

На фоне пандемии коронавируса, падения стоимости нефти и обрушении рубля в России необходимо снизить цены на бензин, считает член думского комитета по энергетике Михаил Шеремет. Это поддержит людей и удешевит продукты, так как перевозки будут обходиться в меньшую сумму.