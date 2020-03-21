Цены на бензин в России предложили снизить

На фоне пандемии коронавируса, падения стоимости нефти и обрушении рубля в России необходимо снизить цены на бензин. Это поддержит людей и удешевит продукты, так как перевозки будут обходиться в меньшую сумму.

«Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны», — приводит РИА «Новости» слова члена думского комитета по энергетике Михаила Шеремета.

Депутат подчеркнул, что в это непростое время снижение цен на топливо станет одним из элементов социальной поддержки людей. Подешевеют следом и продукты, так как снизится стоимость перевозок. Он призвал бизнес к повышенной ответственности.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии россиян, чтобы поддержать сограждан в период эпидемии.

По последним данным, в России медики выявили 253 зараженных 2019-nCoV. Во всем мире заразились более 276 тысяч человек. Жертвами COVID-19 стали почти 11,5 тысячи человек.