Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады

В июле россияне забрали из банков 508,6 миллионов долларов против 332,1 миллиона в предыдущем месяце. В июне они переложили на текущие счета 846,7 миллионов долларов, в июле уже 586,8 миллиона. Валютные депозиты забирают как из крупных, системных банков, так и из кредитных организаций меньшего значения.

Как подсчитали эксперты РИА «Новости» на основе данных Центробанка, в июле банки привлекли в семь раз меньше валютных средств, чем в июне. Аналитики связывают этот тренд с расходованием россиянами накоплений из-за сезона отпусков и околонулевыми ставками по вкладам в евро и долларах.

Лидером по оттоку валюты стал ВТБ (220,6 миллиона долларов). В банке считают, что причиной стала неопределенность, из-за которой клиенты не хотят продлять вклады. Сейчас они предпочитают оставлять их на текущих и накопительных счетах. Также повысился интерес к инвестиционным продуктам.

Заметный отток с валютных вкладов был замечен в Альфа-банке (112,9 миллиона долларов), «Открытии» (54,7 миллиона долларов) и Росбанке (41,8 миллиона долларов).

Увеличение валютных вкладов было зафиксировано только в Газпромбанке и «Юниткредите». В первом случае вклады выросли в 3,7 раза до 71,6 миллиона долларов, во втором – на 4,7 миллиона по сравнению с июнем.

Российские банки из-за отрицательной ставки Европейского Центробанка ввели комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте.