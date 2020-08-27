Банки вводят комиссию за обслуживание вкладов в евро

Российские банки вводят комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Это связано с отрицательной ставкой Европейского Центробанка, из-за чего держать валюту на счетах стало убыточно для самих кредитных организаций, сообщили в Альфа-Банке.

В Альфа-Банке комиссия в размере 0,1% от остатка на счете вводится с 1 сентября. Заплатить придется, если вклад превышает пять тысяч евро. Максимальный размер комиссии — 100 евро. При определенных условиях взимать ее не будут.

Банк «Санкт-Петербург» уже ввел аналогичную комиссию в 0,1% для счетов, среднемесячный остаток на которых больше 3,5 тысячи евро.

В Газпромбанке с начала месяца взимают по 300 рублей за ведение остаточных счетов в евро. Платить не придется, если на счете больше 20 евро, а также если за последний год его пополняли или снимали с него средства.

Комиссию не требуют в Сбербанке, Райффайзенбанке, ВТБ, Абсолют Банке, ЮниКредит Банке, Совкомбанке, банке «Зенит», Уральском банке реконструкции и развития и других кредитных организациях, рассказали «Известиям» в их кол-центрах.

Несмотря на сборы, клиенты не станут закрывать валютные счета, уверен председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. С начала года евро вырос к российскому рублю на 30%, а это в разы больше, чем приносит рублевый депозит, отметил банкир.

По его словам, «клиенты готовы доплатить, чтобы держать сбережения в евро», поскольку арендовать ячейку для хранения наличных дорого, а хранить деньги дома небезопасно.