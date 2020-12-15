Законопроект о новом расчете МРОТ прошел второе чтение в Госдуме

Согласно законопроекту, в 2021 году минимальный размер оплаты труда составит 43% от медианной зарплаты или 12 792 рубля, что на 662 рубля больше, чем в этом году. Увеличение коснется 3,9 миллиона работающих россиян.

Прожиточный минимум на человека составит 44,2% от медианного дохода. В абсолютном выражении это 11 653 рубля. Каждый год эту сумму будут индексировать.

Согласно принятой поправке к Конституции России, минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума, установленного на очередной год.

Как сообщило Ura.ru, депутаты поддержали поправку, обязывающую регионы определять размер прожиточного минимума с учетом природно-климатических особенностей местности.

Медианная зарплата — это средняя величина заработка. То есть половина россиян получает зарплату выше этого уровня, а вторая половина ниже.

По данным РИА ФАН, третье чтение законопроекта должно пройти в ближайшую среду, 16 декабря. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Заместитель министра финансов Андрей Пудов отметил, что при новой методике расчета у россиян появится интерес к работе «в белую», потому что размер учитываемой заработной платы будет влиять на медианную шкалу.