Минтруд заявил о влиянии нового расчета МРОТ на индексацию пенсий

Расчет минимального размера оплаты труда с учетом медианной заработной платы приведет к росту пенсий. С таким заявлением выступил на заседании Госдумы заместитель министра финансов Андрей Пудов.

По его словам, при росте медианной заработной платы увеличатся отчисления в Пенсионный фонд.

«Больше платежи — больше пенсии. Резюме: значение будет изменяться в большую сторону», — процитировало Пудова РИА «Новости».

Чиновник отметил, что у россиян появится интерес к работе «в белую», потому что размер учитываемой заработной платы будет влиять на медианную шкалу.

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства о новом расчете минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума из медианного дохода. Это позволит отказаться от потребительской корзины.

МРОТ рассчитают из размера медианной зарплаты. Это средняя величина заработка гражданина. То есть половина россиян получает зарплату выше этого уровня, а вторая половина ниже.

Выплаты МРОТ составят 42% от медианной зарплаты. В 2021 году этот показатель составит 12 792 рубля. Прожиточный минимум будут рассчитывать из медианного среднедушевого дохода за прошлый год. С января он составит 11 653 рубля.

Соотношение будут пересматривать не реже одного раза в пять лет. Но при этом величина прожиточного минимума каждый год должна увеличиваться.