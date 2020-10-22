Зафиксирован рекордный рост расходов россиян в пандемию

Эксперты на основании изучения затрат домохозяйств на повседневные товары 2016–2020 гг. пришли к выводу, что средние показатели оказались выше после отмены режима самоизоляции в середине лета. Социологи зафиксировали рекордный рост расходов.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками «Ромира». По их данным, в шести из девяти месяцев 2020 года расходы россиян оказались выше, чем в предыдущие годы. Наибольший рост показателя заметен в сравнении 2012 и 2020 гг. Он составил 22 п. п., а в 2019 — 11 п. п.

В предыдущие три года в июле рост расходов на необходимые товары снижался, исключение было отмечено в только в этом году.

В 2016-2019 годы пиковые значения фиксировались в ноябре–декабре. Например, в прошлом году в этот период рост достиг 23 п. п.

В «Ромире» напомнили, что в 2020 году об общем снижении доходов сообщили 54% россиян, и 58% москвичей. Большинство потребителей пожаловались на рост цен и дороговизну жизни, а также на бедность, низкие зарплаты и пенсии.

Президент исследовательского холдинга «Ромир» и вице-президент международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International Андрей Милехин объяснил рост расходов желанием людей запастись в кризис товарами впрок. Кроме того, россияне в стрессовой ситуации хотели себя «побаловать».

«Одни покупают одежду, другие — шоколадки. Выбор зависит не только от финансовых возможностей, но и от личных предпочтений», — заявил Милехин.

На днях зарплатные убытки россиян в пандемию оценили в 841 миллиард рублей. Основные потери связаны с режимом неполной занятости, а не с увольнениями, как можно было ожидать.