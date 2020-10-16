Оценены зарплатные убытки россиян в пандемию

При этом основные потери принесли не массовые увольнения, а режим неполной занятости, считают эксперты.

Для подсчетов был составлен анализ поступления налогов физлиц в бюджеты российских субъектов. Во втором квартале текущего года они уменьшились на 9,5%, при том, что кварталом ранее был замечен рост на 12%. По мнению специалистов, эта цифра соответствует динамике фонда оплаты труда.

Финансовые потери официально не трудоустроенных граждан, а также самозанятых в исследовании не учитывались. Как отметило агентство, многие из них потеряли свои источники дохода из-за специфики деятельности. При этом, по подсчетам НКР, их потери выше убытков официально трудоустроенных россиян.

Наибольшие финансовые потери были зафиксированы в апреле–мае. За этот период граждане недополучили 16 миллионов среднемесячных зарплат.

Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, республика Татарстан и Челябинская область понесли наибольшие убытки из-за карантина. Еврейская автономная область, Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также Северная Осетия и Курганская область напротив, пострадали меньше всего.

В Московской области стараются избежать карантина. Но чтобы не прибегать к жестким ограничениям, нужна помощь жителей. По мнению губернатора региона Андрея Воробьева, жители должны соблюдать режим безопасности и носить средства индивидуальной защиты. Он отметил, что стратегическая задача региона — сохранить жизни и достаток людей. Кроме того, в Московской области постараются избежать введения пропускной системы.