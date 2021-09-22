Россиянам упросят рефинансирование ипотеки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, упрощающий процедуру рефинансирования ипотечных кредитов. Банки обяжут выдавать необходимую информацию и пакет документов в течение 10 рабочих дней. Документ уже направлен на согласование в ведомства и получил поддержку в Минфине, Росреестре и крупнейших банках стран.

Опрошенные газетой «Известия» эксперты считают закон способным избавить россиян от лишних проблем при погашении ипотеки. Ранее в рабочую группу представителей банковского сообщества поступали многочисленные жалобы на затягивание сроков предоставления пакета документов, необходимого для погашения кредита, и закладных для регистрационной записи и установления обременения.

Банки обяжут в течение пяти рабочих дней предоставлять данные о размере долга жилищного займа, и в течение 10 дней — выдавать закладные по кредитам. Такой же срок дадут для направления документов для погашения регистрационной записи об ипотеке.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева объяснила, что из-за недобросовестности и жадности некоторых кредиторов возникали проблемы с закрытием ипотеки. Заемщики сильно переплачивают, когда старый кредитор затягивает выдачу закладной, а новый в это время начисляет повешенные проценты.

В июне–июле текущего года каждый четвертый потребительский кредит в России был признан просроченным более чем на три месяца. Это максимальный показатель за последние шесть лет.