Деньги 22 мая 2023, 20:52 Заемщикам с высокой долговой нагрузкой ограничат выдачу кредитов Центробанк ужесточил требования к выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой РИА «Новости»

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Центробанк установил более строгие ограничения по выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Банк России с введением новых ограничений ожидает снижения доли кредитов с показателем долговой нагрузки свыше 80% на два-три процентных пункта.

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«С учетом адаптации банков и МФО к макропруденциальным лимитам, а также сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования Банк России ужесточает значения макропруденциальных лимитов в целях достижения более сбалансированной структуры кредитования и снижения закредитованности граждан», — отметили в Центробанке.

Рост кредитной задолженности россиян в первом квартале 2023 года составил 2,5%, в апреле — 1,2% в связи с высоким спросом на кредиты. Количественные ограничения на выдачу кредитов не привели к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов. В связи с этим регулятор намерен и далее ограничивать рост закредитованности граждан за счет дестимуляции кредитования.

C третьего квартала этого года лимит на выдачу потребкредитов с показателем долговой нагрузки заемщика более 80% будет составлять 20% против заявленных ранее 25%. Для МФО лимит изменят с 35 до 30%. Доля выдач потребкредитов на срок свыше пяти лет будет ограничена 5% вместо 10%.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил Центробанку запретить выдавать кредиты иноагентам. Он считает, что такие люди могут оперативно сменить место жительства и не отдать деньги.