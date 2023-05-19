Общество 19 мая 2023, 10:11 Запретить выдавать кредиты иностранным агентам предложили в Госдуме Депутат Федоров: иностранные агенты могут оперативно сменить место жительства

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Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением запретить выдавать кредиты иностранным агентам. Об этом написал RT.

По его словам, люди, признанные иностранными агентами, могут оперативно сменить место жительства. Из-за этого существует риск невозврата выданных денежных средств.

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«Прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на предоставление отечественными банками кредитных продуктов», — говорится в сообщении парламентария.