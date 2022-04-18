Заемщикам объяснили, как получить несколько кредитных каникул

Заемщик может требовать предоставление кредитных каникул по каждому кредиту и займу, если это соответствует требованиям закона № 106-ФЗ и лимитам по размеру задолженности. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка в комментарии газете «Известия».

В фонде «За права заемщиков» изданию рассказали, что заемщики жаловались на то, что не могут воспользоваться льготой по нескольким кредитам, которые были оформлены в одной организации.

В законе нет четких указаний по этому поводу, по общей логике документа при соблюдении всех условий препятствий для получения отсрочки по всем кредитам нет, заметила адвокат, партнер коллегии адвокатов «Юков и Партнеры» Светлана Тарнопольская.

В ЦБ эту информацию подтвердили. Там отметили, что если у заемщика несколько кредитов, закон о кредитных каникулах разрешает запросить отсрочку по каждому из них.

В случае отказа банка в предоставлении каникул по каждому договору, заемщик может обратиться с жалобой в Центробанк через интернет-приемную, отметила пресс-служба регулятора.

О том, что россияне стали сталкиваться с отказами банков в предоставлении кредитных каникул стало известно ранее. Лидером по количеству жалоб в фонд «За права заемщиков» стал отказ банков из-за несоответствия претендента установленным требованиям. Чаще всего речь шла о превышении лимитов по некоторым видам кредитования. При этом в постановлении правительства прописаны лимиты по размеру разрешенных для получения отсрочки кредитов.