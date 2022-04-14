Россияне пожаловались на отказы в кредитных каникулах

Россияне стали сталкиваться с отказами банков в предоставлении кредитных каникул. О такой проблеме узнали специалисты фонда «За права заемщиков».

Жители получили возможность воспользоваться кредитными каникулами. Платежи по кредиту можно снизить или приостановить при уменьшении дохода на 30% и более. Но россияне стали жаловаться на отказы финансовых организаций в предоставлении отсрочки, написала газета «Известия».

Информацию об этом подтвердил и Центробанк. Лидером по количеству жалоб в фонд «За права заемщиков» стал отказ банков из-за несоответствия претендента установленным требованиям. Чаще всего речь шла о превышении лимитов по некоторым видам кредитования.

При этом лимиты по размеру разрешенных для получения отсрочки кредитов прописаны в постановлении правительства. По потребительским кредитам максимальная сумма составляет 300 тысяч рублей, ИП — 350 тысяч рублей, а по кредиткам лимит составляет 100 тысяч рублей. Но многие заемщики полагают, что установленные суммы являются недостаточными.